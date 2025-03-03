Райан Гарсия выступил за изменение результата боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча

Звездный американский боксер Райан Гарсия выступил за изменение результата поединка соотечественников Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча, состоявшегося на минувших выходных в Бруклине (США).
Напомним, поединок завершился вничью, однако многие посчитали, что Дэвис проиграл.
«Интересно, [атлетическая] комиссия вмешается только тогда, когда вы жалуетесь и плачете, как Хейни, или действительно заботится о честности спорта? Ничего не имею против Танка, но раз комиссия отменила мою победу, она должна отдать победу Роучу», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).
Джервонта Дэвис пришёл заспанным на открытую тренировку