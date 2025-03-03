Парикмахер Джервонты Дэвиса обвинил его во лжи после заявления американца о бое с Роучем

Парикмахер американского боксера Джервонты Дэвиса отреагировал на его заявление об инциденте в поединке с соотечественником Ламонтом Роучем, состоявшемся на минувших выходных в Бруклине (США).

Напомним, в девятом раунде Дэвис встал на колено, объяснив это тем, что ему в глаз попал бриолин (средство по уходу за волосами, содержащее в себе жир. — Прим. «Чемпионата»). Рефери не засчитал нокдаун, и поединок завершился вничью по итогам двенадцати раундов.

«Посмотри. Ты видишь избыток жира? Не делай это причиной того, что бой завершился ничьей», — написал специалист, опубликовав фото Дэвиса из парикмахерской.

Фото: из личного архива пользователя lethebrand в социальных сетях