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WBA призвала к организации реванша Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча

WBA призвала к организации реванша Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила за организацию реванша между американскими боксерами Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO) и Ламонтом Роучем (25-1-2, 12 KO).

Напомним, Дэвис, удерживающий титул WBA в легком весе (до 61,2 кг), и Роуч свели поединок вничью на минувших выходных в Бруклине (США), на что многие представители боксерской общественности отреагировали негативно.

«Думаю, никто не сомневается в организации реванша. Выступает огромная звезда, но мы не должны портить отношение к боксу. Мы должны сделать заявление. Это был очень противоречивый результат», — приводит слова главы WBA Хильберто Мендосы The Ring.

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