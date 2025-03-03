WBA призвала к организации реванша Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила за организацию реванша между американскими боксерами Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO) и Ламонтом Роучем (25-1-2, 12 KO).

Напомним, Дэвис, удерживающий титул WBA в легком весе (до 61,2 кг), и Роуч свели поединок вничью на минувших выходных в Бруклине (США), на что многие представители боксерской общественности отреагировали негативно.

«Думаю, никто не сомневается в организации реванша. Выступает огромная звезда, но мы не должны портить отношение к боксу. Мы должны сделать заявление. Это был очень противоречивый результат», — приводит слова главы WBA Хильберто Мендосы The Ring.