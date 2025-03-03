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Тедди Атлас: рефери всё испортил, Роуч победил Джервонту Дэвиса

Тедди Атлас: рефери всё испортил, Роуч победил Джервонту Дэвиса
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Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат титульного боя в легком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

Напомним, поединок состоялся на минувших выходных в Бруклине (США) и завершился вничью, на что многие представители боксерской общественности отреагировали негативно.

«Послушайте, я не буду говорить, что это не был близкий бой, так и было, но я бы отдал его Роучу. Нужно пересмотреть его.

Дэвис встал на колено. Перед этим его ударили джебом, и технически это нокдаун. Рефери все испортил. Это был раунд со счетом 10-8, Роуч должен быть чемпионом», — сказал Атлас на своем YouTube-канале.

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