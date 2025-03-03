Шакур Стивенсон назвал лучшего соперника для Бивола

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон выступил за организацию поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Бой Бенавидеса против Бивола — одно из лучших противостояний, которое только можно организовать в боксе», — сказал Шакур журналу The Ring.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.