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Шакур Стивенсон назвал лучшего соперника для Бивола

Шакур Стивенсон назвал лучшего соперника для Бивола
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон выступил за организацию поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Бой Бенавидеса против Бивола — одно из лучших противостояний, которое только можно организовать в боксе», — сказал Шакур журналу The Ring.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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