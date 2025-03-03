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Артур Бетербиев отреагировал на смерть Бувайсара Сайтиева

Артур Бетербиев отреагировал на смерть Бувайсара Сайтиева
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по боксу россиянин Артур Бетербиев прокомментировал смерть прославленного борца Бувайсара Сайтиева.

«Бувайсар Сайтиев стал легендой еще при жизни. Его достижения на ковре вдохновили миллионы, а его преданность спорту и народу оставили неизгладимый след в истории. Имя Бувайсара Сайтиева золотыми буквами вписано в историю отечественного спорта.

Он оставил после себя огромное наследие и стал примером для многих поколений, которые посвятили и посвятят свою жизнь спорту. Пусть Всевышний обрадует его раем! Искренне соболезную его родным и близким. Дала геч дойла!» — написал Бетербиев в социальных сетях.

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