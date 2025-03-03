Анкалаев ответил на предложение Перейры заключить пари на $ 200 тыс.

Первый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев ответил действующему чемпиону бразильцу Алексу Перейре, ранее предложившему заключить пари на $ 200 тысяч.

«Ассалам Аллейкум, мы ответим завтра, Рамадан Мубарак», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Перейры и Анкалаева состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александра Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.