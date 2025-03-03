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Хамзат Чимаев высказался о смерти Бувайсара Сайтиева

Хамзат Чимаев высказался о смерти Бувайсара Сайтиева
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал смерть прославленного борца Бувайсара Сайтиева.

«Да простит тебя Аллах, Бувайсар. Да сделает он тебя моим спутником, не оставь нас, народ, без достойных мужей. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся», — написал Чимаев в социальных сетях.

Бувайсар Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004 и 2008) по вольной борьбе. Россиянин также является шестикратным чемпионом мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратным чемпионом Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырёхкратным чемпионом России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.

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