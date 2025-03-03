Даня Милохин проведёт боксёрский поединок в Казахстане

Популярный российский блогер и музыкальный исполнитель Даня Милохин проведет боксёрский поединок грядущим летом, сообщает промоутерская компания All Stars Boxing.

Милохин выступит в рамках турнира, который состоится 6 июня в Алма-Ате (Казахстан). Соперником россиянина станет блогер Арген Керимов из Кыргызстана, более известный в социальных сетях как Сигма.

Напомним, Милохин дебютировал на профессиональном ринге в феврале, выступив на турнире в Дубае (ОАЭ) и победив индуса Аджмала Хана.

Как Милохин готовился к своему дебюту в единоборствах: