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Даня Милохин проведёт боксёрский поединок в Казахстане

Даня Милохин проведёт боксёрский поединок в Казахстане
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Популярный российский блогер и музыкальный исполнитель Даня Милохин проведет боксёрский поединок грядущим летом, сообщает промоутерская компания All Stars Boxing.

Милохин выступит в рамках турнира, который состоится 6 июня в Алма-Ате (Казахстан). Соперником россиянина станет блогер Арген Керимов из Кыргызстана, более известный в социальных сетях как Сигма.

Напомним, Милохин дебютировал на профессиональном ринге в феврале, выступив на турнире в Дубае (ОАЭ) и победив индуса Аджмала Хана.

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