Экс-боец UFC Харди назвал фаворита в бою Махачев — Топурия

Бывший боец UFC американец Дэн Харди высказался о возможном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Сейчас Ислам по навыкам на голову выше всех остальных бойцов. Топурия – фантастический боец, но если сравнивать его с Махачевым… Габариты и выносливость говорят в пользу Ислама», – сказал Харди в интервью Submission Radio.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.