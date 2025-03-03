Рахмонов сказал, когда будет готов сразиться за титул UFC

Непобеждённый боец UFC казахстанец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), сказал, когда будет готов сразиться за титул престижнейшей организации мира.

«Кто бы ни стал чемпионом, к осени он будет готов. Мне тоже надо быть готовым. Но сначала надо со здоровьем разобраться, травмы залечить. Чтобы быть готовым на все 100%», – сказал Рахмонов в интервью Камилу Гаджиеву.

Напомним, действующий чемпион американец Белал Мухаммад проведёт защиту 10 мая против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

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