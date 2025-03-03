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Джо Роган ответил, в каком случае у Макгрегора был бы шанс победить Хабиба Нурмагомедова

Джо Роган ответил, в каком случае у Макгрегора был бы шанс победить Хабиба Нурмагомедова
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Известный комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган ответил, в каком случае у бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора был бы шанс победить члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«В то время [в 2016 году] Конор был превосходен в стойке. Если бы на бой против Хабиба вышел Конор в своей версии боя с Эдди Альваресом, то нас ждало бы совершенно иное противостояние», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, бой между Хабибом и Конором стал главным событием вечера на турнире UFC 229, который состоялся в 2018 году в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде.

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