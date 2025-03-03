Сергей Павлович раскрыл, когда планирует провести следующий поединок в UFC

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович раскрыл, когда планирует провести следующий поединок в промоушене UFC.

«Мой следующий бой произойдёт, скорее всего, в конце лета. Локация пока неизвестна. Если будет в США, то придётся решать визовый вопрос. На самом деле без разницы, где он пройдёт, кто будет соперником. Главное — пройти хороший тренировочный лагерь и в путь! Только в путь! Если удастся следующий бой выиграть красиво нокаутом, то организация может предоставить ещё один титульный шанс», — сказал Павлович в эфире канала «РБ Спорт».

Напомним, Сергей в последнем поединке, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250, разделил октагон с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского атлета единогласным решением судей. Для Павловича эта победа стала первой с апреля 2023 года.