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Алекс Перейра ответил на обещание Магомеда Анкалаева нокаутировать его в бою на UFC 313

Алекс Перейра ответил на обещание Магомеда Анкалаева нокаутировать его в бою на UFC 313
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался насчёт предстоящего боя с первым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Многие люди говорили, что я избегаю Анкалаева. Но могу вас заверить, что это не так, я готов к нему. Ожидаю тяжёлый и жёсткий поединок. Магомед – опытный боец. Он бьётся в левше, но для меня это не представляет трудности. Потому что я бьюсь с левшами ещё с любительской карьеры в кикбоксинге. Даже считаю, что у меня есть преимущество перед такими бойцами, поскольку у меня в арсенале — заготовки под них.

У него ничего не получится, если я смогу навязывать ему свой поединок в стойке. И если у него ничего не будет выходить в стойке, то мне удастся удивить его.

Анкалаев пообещал, что нокаутирует меня, но мне неважно, что он думает. Я всегда выхожу за победой и именно к этому готовлюсь. Моя цель — остаться чемпионом и защитить титул», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

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