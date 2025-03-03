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Алекс Перейра за шесть дней до боя с Магомедом Анкалаевым показал, что весит больше 100 кг

Алекс Перейра за шесть дней до боя с Магомедом Анкалаевым показал, что весит больше 100 кг
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра за шесть дней до поединка с первым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым показал, что весит 103,2 кг.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Фото: Скриншот из видео, которое Перейра опубликовал на своей странице в социальных сетях

Напомним, в последнем бою, который состоялся 5 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Перейра разделил октагон с представителем США Халилом Раунтри-младшим. Поединок завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Алекса эта победа стала пятой подряд.

Ранее Алекс Перейра ответил на обещание Магомеда Анкалаева нокаутировать его в бою на UFC 313.

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