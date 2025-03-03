Алекс Перейра за шесть дней до боя с Магомедом Анкалаевым показал, что весит больше 100 кг

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра за шесть дней до поединка с первым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым показал, что весит 103,2 кг.

Фото: Скриншот из видео, которое Перейра опубликовал на своей странице в социальных сетях

Напомним, в последнем бою, который состоялся 5 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Перейра разделил октагон с представителем США Халилом Раунтри-младшим. Поединок завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Алекса эта победа стала пятой подряд.

Ранее Алекс Перейра ответил на обещание Магомеда Анкалаева нокаутировать его в бою на UFC 313.