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Генри Сехудо назвал главную угрозу развития ММА в мире

Генри Сехудо назвал главную угрозу развития ММА в мире
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американец Генри Сехудо назвал главную угрозу развития смешанных единоборств в мире.

«Беспристрастное мнение — тычки в глаза представляют наибольшую угрозу развития смешанных единоборств», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 252, Сехудо разделил октагон с топовым китайским бойцом UFC Сонг Ядонгом. Бой завершился остановкой в четвёртом раунде из-за отказа Генри продолжать бой после случайного тычка в глаз. Однако, поскольку прошло три раунда, техническим решением судей (29-28, 29-28, 30-27) победа была присуждена Ядонгу.

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