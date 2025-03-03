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Джервонта Дэвис сообщил, когда хотел бы провести реванш с Ламонтом Роучем

Джервонта Дэвис сообщил, когда хотел бы провести реванш с Ламонтом Роучем
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис сообщил, когда хочет провести реванш с обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.

«Реванш может состояться скоро… где-то в конце мая», — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой Дэвиса и Роуча состоялся 2 марта в Нью-Йорке. По окончании поединка судьями была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить.

Джервонта выступает в качестве профессионала с 2013 года. За это время американскому атлету удалось победить в 30 боях (28 КО), а один поединок был признан ничьей.

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