Джервонта Дэвис утверждает, что судьи украли у него победу в бою с Роучем. Ламонт ответил

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис считает, что судьи вынесли несправедливый вердикт в его поединке с обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем, который состоялся 2 марта в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и был признан ничьей решением большинства судей.

«Судьи отобрали у меня победу в бою и свели его к ничьей, поскольку я сделал глупую ошибку — опустился на колено. Но я нанёс больше всего ударов в бою. Хотя понимаю, что не должен был так делать. Однако этот гель для волос попал мне в глаза и жёг их!» — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Ламонт Роуч не оставил без внимания слова Дэвиса и в скором времени ответил ему.

«Его послание обществу — безумие», — написал Роуч на своей странице в социальных сетях.