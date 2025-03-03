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Роберт Уиттакер объяснил, в каком случае Анкалаев проиграет Перейре в первом раунде

Роберт Уиттакер объяснил, в каком случае Анкалаев проиграет Перейре в первом раунде
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер объяснил, в каком случае первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев проиграет действующему обладателю титула UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре в первом раунде. Их поединок состоится на UFC 313 и станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Я считаю, что победит Перейра. Если Анкалаев не переведёт его в течение первых трёх минут, то он не доживёт до конца первого раунда. Я никогда не хотел бы драться с Алексом. Перейра бьёт, словно грузовик, и очень комфортно чувствует себя в стойке. Так что Магомеду нужно навязывать борьбу с первой же пятиминутки», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.

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