Жаилтон Алмейда — Тому Аспиналлу: давай организуем бой за абсолютный титул UFC

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Жаилтон Алмейда обратился к обладателю временного титула UFC в категории до 120 кг англичанину Тому Аспиналлу с предложением провести бой за абсолютный титул чемпиона UFC.

«Том, если бой с Джонсом не состоится, то можешь забыть и про Гана: этот парень раньше тебя избегал, а теперь избегает меня. Кроме того, Сириль дважды проигрывал в титульных боях, а его последняя победа была ограблением Волкова. Давай организуем бой Аспиналла против Алмейды за абсолютный титул», — написал Алмейда на своей странице в социальных сетях.

Ранее Том Аспиналл сделал заявление о ситуации вокруг боя против Джона Джонса.