Анкалаев ответил, трудно ли далось ему решение драться с Перейрой в Рамадан

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, трудно ли ему далось решение принять поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой в Рамадан. Их бой станет главным событием турнира UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе.

«Да, было очень трудно. Но других вариантов не оказалось. Это был шанс, и мы им воспользуемся», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с сербско-австрийским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.