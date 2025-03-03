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Анкалаев ответил, трудно ли далось ему решение драться с Перейрой в Рамадан

Анкалаев ответил, трудно ли далось ему решение драться с Перейрой в Рамадан
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, трудно ли ему далось решение принять поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой в Рамадан. Их бой станет главным событием турнира UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Да, было очень трудно. Но других вариантов не оказалось. Это был шанс, и мы им воспользуемся», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с сербско-австрийским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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