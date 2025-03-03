Роман Копылов ответил, согласится ли он на бой с Хамзатом Чимаевым

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов ответил, согласится ли он на поединок против топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Соглашусь ли я, если мне предложат бой с Чимаевым? Да. Мы не выбираем соперников. Но у Хамзата чемпионский бой впереди. Так что если [сейчас предложат] драться с ним, то за пояс», — сказал Копылов в интервью на YouTube-канале Namys Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Копылов разделил октагон с американцем Крисом Кёртисом. Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.