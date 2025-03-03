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Магомед Анкалаев готов дать реванш Алексу Перейре, если победит его на UFC 313

Магомед Анкалаев готов дать реванш Алексу Перейре, если победит его на UFC 313
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев заявил, что готов дать реванш действующему обладателю титула UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре, если победит его в поединке, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Я никогда не отказывал в реваншах. В моей карьере уже было два случая, когда кто-то сказал, что они заслуживают реванша прямо сейчас, и я давал им эти шансы. Поэтому, если дело дойдёт до меня и я буду тем, кто будет решать, получит ли Алекс возможность провести реванш прямо сейчас, то, конечно, я соглашусь», — приводит слова Анкалаева портал Sports Illustrated.

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