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Майкл Чендлер считает, что Гэтжи должен будет драться за титул, если победит Физиева

Майкл Чендлер считает, что Гэтжи должен будет драться за титул, если победит Физиева
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер считает, что его соотечественник Джастин Гэтжи должен будет драться за титул UFC в категории до 70 кг, если победит представителя Азербайджана Рафаэля Физиева на турнире UFC 313.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй (W)
14 апреля 2024, воскресенье. 06:15 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Надеюсь, что всё так и будет. Чувак заслуживает этого», — подписал Чендлер ретвит сообщения, в котором Джастин Гэтжи заявил о своём намерении драться за титул.

Напомним, бой между Гэтжи и Физиевым станет соглавным событием турнира UFC 313, который пройдёт 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это будет реванш. Поединок продлится три раунда.

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