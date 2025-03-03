Майкл Чендлер считает, что Гэтжи должен будет драться за титул, если победит Физиева

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер считает, что его соотечественник Джастин Гэтжи должен будет драться за титул UFC в категории до 70 кг, если победит представителя Азербайджана Рафаэля Физиева на турнире UFC 313.

«Надеюсь, что всё так и будет. Чувак заслуживает этого», — подписал Чендлер ретвит сообщения, в котором Джастин Гэтжи заявил о своём намерении драться за титул.

Напомним, бой между Гэтжи и Физиевым станет соглавным событием турнира UFC 313, который пройдёт 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это будет реванш. Поединок продлится три раунда.