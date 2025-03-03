Физиев: сначала UFC отказал мне в реванше с Гэтжи. Поэтому пошёл и купил 1 кг мороженого

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев рассказал, как проходила организация его реванша с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313, который состоится 9 марта.

«Когда я узнал, что Дэн Хукер получил травму и снялся с боя против Джастина, сразу сказал руководству, что могу выйти вместо него. На следующий день мне ответили: «Нет, руководство не хочет делать твой реванш с Гэтжи». Я сказал, что всё нормально. После пошёл и купил себе 1 кг мороженого. А на следующий день мне позвонили и сказали, чтобы я вылетал в Вегас», — сказал Физиев в эфире на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.