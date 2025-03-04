Конор Макгрегор заявил, что заработал более $ 30 млн за третий бой с Дастином Порье

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что заработал более $ 30 млн за третий бой с экс-обладателем временного титула UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье.

Аккаунт The Boxing Man в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал предполагаемые гонорары участников главного карда боксёрского вечера, в главном событии которого прошёл реванш между Бетербиевым и Биволом. Суммарно выплаты 12 боксёров составили $ 30,5 млн.

Макгрегор не оставил без внимания данную информацию и написал следующее.

«Если данные о выплатах справедливы, то за свой последний выход в октагон UFC в 2021 году я заработал больше, чем все эти боксёры. Моё выступление установило рекорд по проданным билетам и по раскупленным платным трансляциями для UFC», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.