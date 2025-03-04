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«Ставки в исламе запрещены». Анкалаев ответил на предложение Перейры поставить $ 200 тыс.

«Ставки в исламе запрещены». Анкалаев ответил на предложение Перейры поставить $ 200 тыс.
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил на предложение чемпиона UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры заключить пари на $ 200 тыс. Их бой станет главным на турнире UFC 313, который состоится 9 марта.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Как мусульманин, могу сказать, что ставки в исламе запрещены. И, кроме того, как мусульманин, я каждый год должен отдавать 2,5% своего состояния на благотворительность, это один из пяти столпов ислама. Многие дети по всему миру нуждаются в помощи, и мы можем что-то сделать после боя, но нам не обязательно афишировать это.

У твоего и моего менеджера хорошие отношения, поэтому мы можем позволить им разобраться с этим. До скорой встречи», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

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