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Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Кто победит в поединке Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313?
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9 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313. В главном бою чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сразится с первым номером рейтинга россиянином Магомедом Анкалаевым.

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец выступает в UFC с 2021 года и также является бывшим чемпионом в среднем дивизионе (до 84 кг). Всего на его счету в UFC девять побед и одно поражение.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Всего на его счету в организации 11 побед, одно поражение и одна ничья.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто победит в поединке Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313?

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