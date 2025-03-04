Дэн Хукер перенёс операцию на руке после снятия с UFC 313

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дэн Хукер перенёс операцию на руке.
Напомним, австралиец должен был сразиться с двукратным претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США), но отказался от выступления из-за перелома.
Фото: из личного архива Дэна Хукера
Новым соперником Гэтжи стал азербайджанец Рафаэль Физиев. Бойцы уже встречались в клетке. Поединок состоялся на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.
Ранее Физиев рассказал об организации реванша с Гэтжи.
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