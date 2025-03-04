Александр Емельяненко показал тренировку с танцами

Звездный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к реваншу с блогером и соотечественником Артёмом Тарасовым. Бой, как ожидается, состоится 29 марта в Беларуси.

«Вот так я тренируюсь!» — написал Емельяненко в социальных сетях.

Первый бой между Емельяненко и Тарасовым состоялся в 2021 году на турнире промоушена «Наше дело» и прошёл по правилам бокса в ММА-перчатках. Победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов одержал Емельяненко.

Ранее Емельяненко обратился к Тарасову перед реваншем.

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