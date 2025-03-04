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Перейра показал ударную работу в неделю боя с Анкалаевым

Перейра показал ударную работу в неделю боя с Анкалаевым
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Чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра завершает подготовку к поединку с первым номером рейтинга россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313.

Бразилец поделился видео из зала, в котором продемонстрировал свою знаменитую ударную технику.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

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Кто победит в поединке Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313?

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Перейра – Анкалаев.

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