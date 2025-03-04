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Результат боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча может быть пересмотрен

Результат боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча может быть пересмотрен
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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк может пересмотреть результат боя за титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцами Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, состоявшегося на минувших выходных в Бруклине (США).

Напомним, в девятом раунде Дэвис встал на колено, однако рефери не засчитал нокдаун. Поединок завершился вничью.

«Во время [девятого] раунда, после запроса видеоповтора, возникла техническая проблема, не позволившая комиссии получить его в отведённое время. Рефери принял решение, и бой продолжился. Комиссия стремится к сохранению чистоты боевых видов спорта и сотрудничеству со всеми промоутерами для предотвращения технических проблем», — говорится в заявлении комиссии.

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