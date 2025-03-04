Перейра: если Анкалаев не сможет бороться 25 минут, все знают, что произойдёт

Чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем бое с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Я очень взволнован перед этим боем. Это великолепный опыт. Посмотрим, сможет ли он драться в стойке 25 минут. Если он не сможет бороться со мной 25 минут, ему придётся встать, и мы все знаем, что произойдёт», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу New York Post Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

Материалы по теме Алекс Перейра предложил Анкалаеву пари на $ 200 тыс.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 313.