Штырков: у Минеева свои дела, ему не до профессионального спорта

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о возможности поединка с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Разговоры о бое с Владимиром Минеевым тоже идут, но они эфемерны. Сейчас это просто разговоры. Вот недавно в Сочи с Вовой виделись, у него сейчас свои дела, и ему не до профессионального спорта.

Он правильно говорит, что, чтобы выходить на таком уровне драться, тем более по ММА, нужно очень много готовиться. Я думаю, что ему сейчас не до этого. А больше я не могу назвать имён. Да. Есть много молодых ребят, их очень много, но уже на усмотрение лиги. Я всегда открыт к предложениям», — сказал Штырков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.