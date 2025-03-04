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Штырков: громких оппонентов для меня в России осталось не так много

Штырков: громких оппонентов для меня в России осталось не так много
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о проблеме поиска соперников на данном этапе карьеры.

«Сейчас сложилась такая ситуация на рынке профессионального ММА в России, что много хороших ребят подписаны на долгосрочные контракты в АСА. Просто так АСА хороших бойцов не отпускают, будут предлагать им лучшие условия, ещё что-то. Они не отпускают никого на один бой, так, например, чтобы со мной подраться.

RCC нужны громкие бои с моим участием, с именами, с оппонентами, которые имеют вес, узнаваемые. Таких оппонентов не так много осталось в России, кто не на контрактах. Их можно пересчитать по пальцам. И сейчас такой боец есть – это Шамиль Гамзатов», — сказал Штырков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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