Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: когда бой, дата и время боя, где смотреть

9 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313. Главный кард стартует в 6:00 мск, начало главного боя – не ранее 8:00 мск. Трансляцию события проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 313.

В главном бою чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сразится с первым номером рейтинга россиянином Магомедом Анкалаевым.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в промоушене 11 побед, одно поражение и одна ничья.

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец выступает в UFC с 2021 года и также является бывшим чемпионом в среднем дивизионе (до 84 кг). Всего на его счету в UFC девять побед и одно поражение.