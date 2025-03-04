Физиев показал тренировку перед реваншем с Гэтжи на UFC 313

Рейтинговый боец UFC в лёгком весе (до 70 кг) азербайджанец Рафаэль Физиев провёл открытую тренировку перед реваншем с двукратным претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).
Напомним, первый бой Гэтжи и Физиева прошёл на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.
Физиев вернулся в сентябре 2023 года и сразился с поляком Матеушем Гамротом, но вновь уступил, на этот раз досрочно из-за травмы колена.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 313.