Физиев показал тренировку перед реваншем с Гэтжи на UFC 313

Рейтинговый боец UFC в лёгком весе (до 70 кг) азербайджанец Рафаэль Физиев провёл открытую тренировку перед реваншем с двукратным претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, первый бой Гэтжи и Физиева прошёл на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Физиев вернулся в сентябре 2023 года и сразился с поляком Матеушем Гамротом, но вновь уступил, на этот раз досрочно из-за травмы колена.

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«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 313.