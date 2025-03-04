Александр Шаблий назвал дату следующего боя

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Александр Шаблий сообщил, что его следующее выступление запланировано на 18 апреля. Поединок станет четвертьфиналом промоушена PFL.

«Дату, место, соперника получил. 18 апреля выйдем и покажем зрелищный бой. Подготовка полным ходом», – написал Шаблий в социальных сетях.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2021 по 2023 год выступал в Bellator до поглощения PFL. В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, Шаблий проиграл единогласным решением соотечественнику Усману Нурмагомедову.