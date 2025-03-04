Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шаблий назвал дату следующего боя

Александр Шаблий назвал дату следующего боя
Комментарии

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Александр Шаблий сообщил, что его следующее выступление запланировано на 18 апреля. Поединок станет четвертьфиналом промоушена PFL.

«Дату, место, соперника получил. 18 апреля выйдем и покажем зрелищный бой. Подготовка полным ходом», – написал Шаблий в социальных сетях.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2021 по 2023 год выступал в Bellator до поглощения PFL. В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, Шаблий проиграл единогласным решением соотечественнику Усману Нурмагомедову.

Материалы по теме
Шаблий: Усман Нурмагомедов не был так готов к бою с Хьюзом, как к поединку со мной
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android