Шауб: боссы UFC молятся, чтобы Перейра остался с титулом, Анкалаеву не стать звездой

Бывший боец UFC американец Брендан Шауб высказался о предстоящем поединке за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Боссы молятся богам ММА, чтобы Алекс остался с титулом. Потому что если победит Анкалаев… В лучшем случае они организуют незамедлительный реванш. Но вполне возможно, что именно этот соперник станет ахиллесовой пятой Перейры. Но сделать из Анкалаева звезду не получится. Это невозможно», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.

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«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 313.