Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть Бувайсара Сайтиева

Прославленный канадский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Именитый российский спортсмен скончался 2 марта в возрасте 49 лет.

«Только что нас покинула легенда. Считаю его лучшим борцом, когда-либо выступавшим на соревнованиях. Покойся с миром, Бувайсар Сайтиев», — написал Сен-Пьер на своей странице в социальных сетях.

Помимо завоевания трёх олимпийских золотых медалей, Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионаты Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырежды становился чемпионом России.

Бувайсар Сайтиев показывает приём Хамзату Чимаеву: