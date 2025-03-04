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Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть Бувайсара Сайтиева

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть Бувайсара Сайтиева
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Прославленный канадский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Именитый российский спортсмен скончался 2 марта в возрасте 49 лет.

«Только что нас покинула легенда. Считаю его лучшим борцом, когда-либо выступавшим на соревнованиях. Покойся с миром, Бувайсар Сайтиев», — написал Сен-Пьер на своей странице в социальных сетях.

Помимо завоевания трёх олимпийских золотых медалей, Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионаты Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырежды становился чемпионом России.

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