Царукян отреагировал на смерть Бувайсара Сайтиева

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян прокомментировал смерть прославленного российского борца Бувайсара Сайтиева.

«Его интервью и речи всегда вдохновляли меня, и теперь их будет очень не хватать. Он был моим мотиватором, и его наследие продолжит жить в наших сердцах», – написал Царукян в социальных сетях.

Бувайсар Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004 и 2008) по вольной борьбе. Россиянин также является шестикратным чемпионом мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратным чемпионом Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырёхкратным чемпионом России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.