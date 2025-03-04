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Олейник оценил шансы Анкалаева в бою с Перейрой

Олейник оценил шансы Анкалаева в бою с Перейрой
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Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался о предстоящем бое за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Рассчитываем, что пояс приедет в Россию. Верю в Анкалаева. Он очень интересный и талантливый парень с разнообразной техникой. У Перейры на данный момент чуть лучше бокс. Он не захочет отдавать пояс. Но на стороне Магомеда голод. С элементами борьбы и комбинациями партера с ударкой у Анкалаева будет преимущество», – цитирует Олейника Fight.ru.

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