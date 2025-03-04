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Евлоев: у Анкалаева достаточно навыков, чтобы побить Перейру в стойке

Евлоев: у Анкалаева достаточно навыков, чтобы побить Перейру в стойке
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Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, который состоится на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Даже если Магомед не будет бороться, я считаю, что у него достаточно навыков в стойке, чтобы побить этого парня. Анкалаев достаточно хорош для того, чтобы побить его.

Перейра не лучшим образом защищается, потому что он верит в свою силу и принимает удары. Но у Анкалаева большой опыт в любителях, а в профессионалах он стал монстром», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

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