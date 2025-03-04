Мовсар Евлоев дал категоричный прогноз на бой Волкановски — Лопес

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке за титул между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.

«Я считаю, если Волкановски покажет хотя бы половину от своей лучшей формы, он легко побьёт этого парня. А я буду следующим для него, и мы увидим, что будет», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Напомним, поединок Волкановски – Лопес состоится 12 апреля на турнире UFC 314 в Майами (США).

Ранее Волкановски заявил о готовности к бою с Мовсаром Евлоевым.

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