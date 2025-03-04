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Валентин Молдавский дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры

Валентин Молдавский дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры
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Именитый российский боец Валентин Молдавский высказался о предстоящем бое за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Думаю, что победит Магомед Анкалаев. Каким образом, не рискну предположить. Но думаю, что ему всё-таки придётся задействовать борьбу. Бой во время Рамадана? Думаю, его просто поставили в такие условия, это вынужденная мера. Но, уверен, Магомед хорошо готов. Поэтому закончит бой в свою пользу. Возможно, досрочно, а возможно – решением», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой Перейры и Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

На счету Магомеда в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед и два поражения.

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