Даниэль Кормье — о Бувайсаре Сайтиеве: один из величайших

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о легендарном борце в вольном стиле Бувайсаре Сайтиеве, который скончался 2 марта в возрасте 49 лет.

«Один из величайших борцов всех времён. Покойся с миром, чемпион», — написал Кормье в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бувайсар Сайтиев – трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.