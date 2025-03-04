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Боец UFC Фахретдинов нанёс первый символический удар на матче «Спартак» — «Оренбург»

Боец UFC Фахретдинов нанёс первый символический удар на матче «Спартак» — «Оренбург»
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Известный 33-летний российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов нанёс первый символический удар на матче московского «Спартака» и «Оренбурга» из одноимённого клуба.

Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

Последний бой Фахретдинова состоялся в октябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Карлосом Леалом Мирандой. На текущий момент Ринат имеет безупречный послужной список из 23 побед, одного поражения и одной ничьей. Ранее Фахретдинов выбыл с турнира UFC Fight Night 251 из-за полученной травмы во время подготовки.

Матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:0. На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» по дополнительным показателям.

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