Белал Мухаммад заявил, что Шавкат Рахмонов — следующий в очереди на титульный бой

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что у Леона Эдвардса нет никаких шансов получить титульный бой в ближайшее время.

«Леон, у тебя есть три-четыре года, прежде чем ты сможешь даже подумать о реванше… У меня в очереди есть ещё один парень. Думаю, это Шавкат. Он не сможет ничего сделать, чтобы обойти Шавката», — сказал Мухаммад в подкасте BelieveYouMePodcast.

Напомним, Мухаммад проведёт защиту 10 мая против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 315 в Монреале (Канада). Эдвардс в следующем бою встретится с Шоном Брэди, бой состоится 22 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания).

Ранее Мухаммад заявил, что Шавкат Рахмонов заслужил поединка с ним и хочет нанести ему первое поражение в карьере.