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В UFC обновили рейтинг: Алмабаев потерял после боя с Капе, Темиров впервые в топе

В UFC обновили рейтинг: Алмабаев потерял после боя с Капе, Темиров впервые в топе
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Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) обновил рейтинг наилегчайшего дивизиона после прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC Fight Night 253.

Чемпионом дивизиона по-прежнему остаётся Александр Пантожа. Первое место рейтинга занимает Брэндон Ройвал. Асу Алмабаев после поражения от Манела Капе упал на девятую строчку, выпустив на восьмую позицию Стива Эрцега. Чарльз Джонсон, проигравший Рамазану Темирову, потерял сразу три позиции, заняв 15-ю строчку. Темиров впервые вошёл в топ-15, разместившись на 13-м месте.

Следующий турнир UFC состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США) — UFC 313. Главный кард стартует в 6:00 мск, начало боя Перейра – Анкалаев – не ранее 8:00 мск. Трансляцию турнира UFC 313 проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

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