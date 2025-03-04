Диллиан Уайт снялся с боя против Джо Джойса

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британский боксёр Диллиан Уайт снялся с поединка против бывшего обладателя временного титула чемпиона мира по версии WBO Джо Джойса. Об этом сообщает BoxingScene.

Бой должен был состояться 5 апреля в Борнмуте (Англия).

Ранее из-за этого поединка Джо Джойс отказался от участия в вечере бокса 1 марта в Борнмуте (Англия), где он планировал встретиться со своим соотечественником Патриком Коте.

Напомним, последний бой Джойса состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от другого британского ветерана ринга Дерека Чисоры.